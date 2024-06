Dopo i grandi appuntamenti che, fra 1000 Miglia e Festa dell’Opera, hanno accompagnato i bresciani nella prima metà di giugno, ora arriva il bello. È infatti il tempo che inizia l’edizione 2024 di “Brescia d’estate”. Il palinsesto di proposte ed eventi comprenderà musica, teatro, arte, visite guidate e iniziative per i più piccoli alla cui realizzazione hanno partecipato diverse realtà cittadine – alcune delle quali per la prima volta – attive nell’ambito della cultura e dello spettacolo.

Grande protagonista sarà la musica che, il 28 giugno, alzerà il sipario del nuovissimo palco di piazza del Mercato con l’appuntamento conclusivo della rassegna Labadabajazz, curata dall’Accademia di Belle Arti Laba. Le successive proposte musicali di Brescia d’Estate comprenderanno i concerti delle rassegne Jazz on the Road, Jazz Team Brescia, Claps – Circuito Glocal Sound, San Rocco in Musica Bagolino ed Etno-Tracce in Franciacorta.

Anche il teatro occuperà un ampio spazio del palcoscenico estivo cittadino, con le proposte di Teatro 19 (Mutazioni 2024) e della scuola di teatro Minima Teatro. Poi gli spettacoli di Chiara Becchimanzi e Laura Formenti e la nuova collaborazione di Fandango, A Sud e Teatro Aquilante per lo spettacolo dedicato al disastro ambientale di Seveso.

Non mancheranno infine gli anniversari letterari di Cieli Vibranti, quest’anno dedicati alle ricorrenze legate a Puccini, Byron e Saint-Exupéry.

Molto ricca, infine, è l’offerta delle visite guidate, che quest’anno si strutturano in vere e proprie passeggiate non convenzionali con itinerari inconsueti e curiosi alla scoperta della storia, dei segreti, dei racconti e delle leggende della nostra città. Numerose le associazioni del territorio coinvolte: Arte con noi, BidiBrescia, Bresciastory, Guida Artistica, Oltre il Tondino, Scopribrescia, Speleologia Bresciana, Brescia Underground, Cieli Vibranti.

Il programma

28 giugno alle 19.30 –Accademia di Belle Arti Laba: LABADABAJAZZ

Il Jazz: la musica che unisce. Carmelo Coglitore, Corrado Guarino, Giacomo Papetti, Davide Bussoleni e Marco Alesi. Insieme a loro, alcuni studenti del Liceo Gambara, dell’IC Centro 1 e del Conservatorio Luca Marenzio.

1 e 2 luglio – Teatro 19: Mutazioni 2024 – LAMPI DI TEATRO

1 luglio alle 21.30 – FU FERITA

In scena uno spettacolo nato da una drammaturgia collettiva realizzata da un gruppo di sei persone. I personaggi sono otto donne che vivono nello stesso quartiere, ciascuna partecipa a una battaglia comune spinta da una diversa e personale motivazione.

2 luglio alle 21.30 – GRAAL

In questo lavoro teatrale sarcastico e poetico, portato in scena da Geometria delle Nuvole, l’iniziazione maschile del Parsifal medievale cavalleresco diventa esplorazione del femminile di un Parsifal che è nata donna in un mondo di armi e di guerre, in un luogo di illusioni, di commercio e di finanza, in un tempo dove il sacro non ha più dimora.

3 luglio alle 21 –Chiara Becchimanzi: TERAPIA DI GRUPPO

Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, all in – potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso. Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice, regista, stand up comedian…a quella di ogni spettatore e spettatrice per riderci addosso, conoscerci, innamorarci, insultarci anche e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza avere risolto niente.

8 luglioalle 21 – Cieli Vibranti: ANNIVERSARI LETTERARI

“PER SOGNI E PER CHIMERE” INTERVISTA IMPOSSIBILE A GIACOMO PUCCINI

Nell’anno del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, l’intervista impossibile di Fabio Larovere ripercorre le tappe più significative della vita e della carriera di un artista di respiro internazionale. Dagli studi al Conservatorio di Milano sotto la guida di Amilcare Ponchielli e del bresciano Antonio Bazzini al primo grande successo con l’opera Manon Lescaut, dai trionfi su tutti i maggiori palcoscenici del mondo alla turbolenta vita privata, l’intervista traccia un ritratto molto umano del celebre compositore. Un soprano e un pianista punteggiano il racconto con alcune delle sue più famose arie.

10 luglio alle 21 – Fandango, Associazione a Sud, Teatro Aquilante: LA NUVOLA SPORCA

Monologo in tre atti di e con Giulio Cavalli. Musiche originali di Ivan Merlini. Direzione tecnica di Mario Raimondi. Organizzazione di Eleonora Tonetti. Una produzione Fandango, Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione OdV, Teatro Aquilante APS.

Il 10 luglio 1976 ci fu un grave incidente nell’azienda chimica ICMESA tra Seveso e Meda, in provincia di Monza e Brianza, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina: è considerato il più grave disastro ambientale mai avvenuto in Italia, citato e raccontato anche dai giornali internazionali. Sulla base di atti giudiziari, testimonianze e cronache giornalistiche lo spettacolo ricostruisce la vicenda e il conseguente profondo cambiamento di sguardo sui rapporti tra lavoro, ambiente e salute.

12 luglio alle 21 – Minima Teatro: PETER PAN

Spettacolo per famiglie. Da J. M. Barrie. Regia di Davide Rustioni; con Fabrizio Crista, Francesca Faccin, Enrico Ferrari.

La rilettura da parte di Minima Teatro della favola di Peter Pan è una storia dentro alla storia. La vicenda racconta di tre fratelli – diventati grandi – che tornano una sera nella soffitta in cui da bambini si raccontavano favole. Tre fratelli che si sono allontanati e che ora si rivedono per vendere la casa in cui erano stati bambini. Tre fratelli che si ritrovano – quasi per caso – a rivivere personaggi, situazioni, duelli e arrembaggi di quando erano bambini e che, grazie a tutto questo, torneranno ad essere ancora una famiglia.

13 luglioalle 21 – Laura Formenti: DRAMA QUEEN

Scritto insieme a Giuseppe Della Misericordia e Gianluca Ettori, lo spettacolo è un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo. Sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quali amori? Di cosa rideremmo se non ci fossero i drammi? Tagliando tutte le parti noiose, quello che resta delle nostre vite sono risate e tragedie. Spazio dunque ai drammi, spesso inventati perché attirano l’attenzione degli altri. E perciò meglio trattarli con dissacrante ironia della regina dei patemi.

14 luglio alle 21 –Jazz Team Brescia: FAT FREDDY CAT

La voce di Cristiano Staffoni, accompagnata da un quartetto composto da pianoforte, basso, batteria e sax, interpreta le canzoni dei cinque maggiori autori del teatro musicale americano – Gershwin, Berlin, Porter, Kern e Rogers – e alcuni dei più classici standard del repertorio di Frank Sinatra.

16 luglio alle 21 – Cieli Vibranti: ANNIVERSARI LETTERARI

IL PICCOLO PRINCIPE

Il Piccolo Principe è la storia dell’incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe che è arrivato sulla Terra dallo spazio. Ma c’è molto di più di una semplice amicizia in questo libro surreale, filosofico e magico.

C’è la saggezza di chi guarda le cose con occhi puri, la voce dei sentimenti che parla la lingua universale, e una sincera e naturale voglia di autenticità.

Perché la bellezza, quando non è filtrata dai pregiudizi, riesce ad arrivare fino al cuore dei bambini, ma anche a quello degli adulti che hanno perso la capacità di ascoltare davvero. A ottant’anni dalla morte di Antoine De Saint-Exupéry, un grande classico in una nuova versione teatrale.

18 e 19 luglio – JAZZ ON THE ROAD 2024

18 luglio: THE LOOM 4TET (Piazza Mercato, alla 20.30) + BRAD MEHLDAU 4TET (Teatro Sociale, ore 22)

19 luglio: SHAI MAESTRO PIANO SOLO (Santa Giulia, Chiostro Rinascimentale, alle 20.30) + FARAJ SULEIMAN 4TET (S. Giulia, Viridarium, alle 22)

20 luglio alle 21 – SAN ROCCO IN MUSICA: BARBA-NEGRI-ZILIANI TRIO

Concerto in anteprima del festival San Rocco in Musica. Il Barba – Negri – Ziliani Trio nasce dall’incontro di tre musicisti con percorsi differenti ma una visione univoca del messaggio musicale. La classica formazione del piano trio jazzistico si apre verso una ricerca sonora e d’insieme che spinge i tre musicisti a esplorare le possibilità del ritmo e prende spunto dalla musica classica, dal jazz e dalla popular music. Riccardo Barba, pianoforte, Nicola Ziliani, contrabbasso, Federico Negri, batteria.

25 luglio alle 21 – Cieli Vibranti: ANNIVERSARI LETTERARI

LORD BYRON E L’EROE ROMANTICO

A duecento anni dalla morte, lo spettacolo racconta Lord Byron e la nascita della figura dell’eroe romantico, intrecciando racconti, poesie, frammenti. Un viaggio nell’Ottocento tra ribellione, passione e introspezione, con un’estetica che abbraccia il sublime e l’oscuro, esplorando temi come l’amore non corrisposto, la solitudine, la bellezza della natura e la lotta per la libertà.

29 luglio alle 21 – ETNO-TRACCE: MARCO TIRABOSCHI TRIO (con Giulio Corini e Daniele Richiedei)

Il trio esplora, con forza ed eleganza, la fusione di vari stili musicali provenienti da diverse aree del mondo. Nelle composizioni di Tiraboschi echi dal sud America, Medio Oriente, Africa, Europa e oltre si amalgamano liberamente, in un flusso fresco e coinvolgente.

31 luglio alle 21 –Claps, Glocal Sound: JABEL KANUTEH – MARCO ZANOTTI DUO

Concerto in collaborazione con Glocal Sound, progetto dei Circuiti Multidisciplinari Ministeriali Regionali. Dalle Marche il griot gambiano Jabel Kanuteh e il percussionista italiano Marco Zanotti si incontrano tra suoni tradizionali africani e ricerche contemporanee.

In caso di pioggia tutti gli eventi previsti in Piazza Mercato si terranno presso l’Auditorium San Barnaba (C.so Magenta 44).

Brescia, città curiosa – passeggiate non convenzionali in città

Visite guidate con itinerari inconsueti, curiosi, particolari per scoprire storia, segreti, racconti e leggende della Leonessa d’Italia.

DAL 26 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE

Con Arte con noi

Brescia e i peccati dell’ombra – 27 giugno e 18 luglio alle 20

Dopo secoli di omertà sull’omosessualità, nel 1994 viene inaugurato il primo bar gay di Brescia. Una passeggiata nel centro storico esplora luoghi di repressione e meccanismi di marginalizzazione.

Brescia anni ’60 – 11 luglio e 1° agosto alle 18.30

Un tour del centro storico ripercorre gli anni ’60 attraverso personaggi, palazzi e luoghi significativi, raccontando una Brescia vicina nel tempo ma ricca di storia.

Safari urbano: a caccia di animali – 26 giugno e 4 luglio alle 18:30

Esplora gli animali nascosti nei dettagli architettonici della città: sui tetti, nelle fontane, nei cortili e sulle facciate dei palazzi. Una visita guidata adatta alle famiglie.

Brescia da toccare – 4 luglio e 24 luglio alle 20

Scopri Brescia attraverso il tatto: monumenti, edifici storici e decorazioni che raccontano la storia cittadina tramite materiali, forme e dettagli. Visita sensoriale per famiglie e bambini dai 6 anni.

Con BidiBrescia

Repressione e Resistenza- 9 luglio alle 20 e 4 settembre alle 18.30

Un tour nel centro storico che visita i luoghi della repressione fascista e della resistenza antifascista, rivelando le sedi segrete degli incontri clandestini dei partigiani.

Mille Miglia – 25 luglio – alle 18.30 e 8 agosto alle 20

La storia della Mille Miglia, “la corsa più bella del mondo” nata a Brescia, esplorata attraverso i suoi eroi, sfide iconiche e l’impatto sulla viabilità nazionale. Un tour nel centro della città.

Un safari in città – 18 luglio e 27 agosto alle 18.30

Un itinerario alla scoperta degli animali scolpiti o dipinti nel centro storico di Brescia, spiegando il loro significato e imparando a conoscere gli edifici della città. Visita adatta alle famiglie.

Tanta storia e nessuna statua – 29 agosto alle 20 e 11 settembre alle 18.30

Un percorso nel centro storico per ricordare le donne che hanno fatto la storia di Brescia, dalle “barricadere” delle Dieci Giornate alle partigiane coraggiose, spesso dimenticate dai monumenti ufficiali.

Con Bresciastory

Scopriamo i vicoli nascosti della città – 11 luglio e 1 agosto alle 20

Un tour nei vicoli che va dalla Brescia Romana alla Brescia Medievale, partendo dal Capitolium. Un viaggio nel tempo attraverso i quartieri storici della città.

Il quartiere del Carmine e la Brescia d’acqua 2 luglio alle 20 e 23 luglio alle 18.30

Esplora il quartiere del Carmine, caratterizzato da stretti vicoli medievali e vie d’acqua nascoste che collegano realtà artigiane e multietniche.

Brescia Green – 17 luglio e 30 luglio alle 18.30

Iniziamo dal Parco dell’Acqua la ricerca di altri polmoni verdi della città abbelliti anche da monumenti significativi e da interessanti murales.

All’ombra della Pallata, il quartiere dei grandi liutai – 9 luglio e 7 agosto alle 18.30

Scopri il quartiere di San Giovanni, famoso nel Rinascimento per le botteghe di liutai, vicino al Palazzo delle Mercanzie, sede delle Corporazioni di arti e mestieri.

Con Guida Artistica

Confini che cambiano: da via “Gioco del Pallone” alla “zona degli arabi” – 16 luglio alle 18:30 e 6 agosto alle 20

Un itinerario che ripercorre le trasformazioni di alcuni luoghi di Brescia negli ultimi 150 anni, da piazza Garibaldi alla “zona degli arabi”, raccontando storie e cambiamenti del paesaggio urbano.

Gocce d’arte: itinerario tra le fontane di Brescia – 3 luglio e 11 settembre alle 20

Una passeggiata serale per scoprire le fontane del centro storico di Brescia, veri e propri capolavori di ingegneria idraulica, spesso trascurati.

Brescia città di pietre (vive) – 27 giugno e 10 settembre alle 18.30

Un tour guidato nel centro storico per conoscere le statue che ne abbelliscono i quattro punti cardinali, tra cui Giuseppe Zanardelli e Arnaldo da Brescia, oltre a monumenti più recenti.

Il corso dei miracoli – 26 giugno ore 20 e 2 luglio alle 18.30

Un itinerario curioso lungo Corso Martiri della Libertà, raccontando storie di esplosioni, visite reali, devozioni miracolose e curiosi aneddoti come il putto che fa pipì in pubblico.

Con Oltre il Tondino

Brixia Magic LED – 27 agosto e 3 settembre alle 20

Tour serale speciale che evidenzia l’illuminazione a LED dei monumenti del centro storico, trasformando la percezione notturna della città.

Brescia up&down – 10 luglio e 6 agosto alle 18.30

Una visita serale che utilizza la metropolitana come mezzo sostenibile per esplorare la città, scoprendo opere d’arte contemporanea nelle stazioni e la storia sopra di esse. Il biglietto per il trasporto pubblico urbano è incluso.

No spritz just pirlo – 17 e 23 luglio alle 20

Cosa rende Brescia, Brescia? Un tour che esplora l’identità bresciana attraverso arte, storia, gastronomia e il tradizionale aperitivo locale, il Pirlo. Itinerario ricco di curiosità.

Tracce di chiese quasi scomparse – 3 e 31 luglio alle 18.30

Alla ricerca delle tracce di antiche architetture nelle vie secondarie centro storico, raccontando storie di luoghi, uomini e donne attraverso l’eco della loro voce nelle pietre rimanenti.

Con Scopribrescia

Brescia scandalosa – 10 e 16 luglio alle 20

Un tour nel centro storico che svela scandali e pettegolezzi storici, coinvolgendo nobili, monache e sacerdoti, per un viaggio intrigante nel passato cittadino.

Brescia horror – 11 luglio ore 20 e 24 luglio alle 18.30

Itinerario da brivido tra omicidi, streghe e fatti di sangue che hanno segnato la città nei secoli, alternando paura e suspense durante una visita guidata.

Brescia e i proverbi dialettali – 30 luglio e 7 agosto alle 20

Un percorso alla scoperta delle origini e del significato dei proverbi e modi di dire bresciani, rivelando il fondo di verità nascosto in essi.

Brescia scomparsa – 4 settembre ore 20 e 5 settembre ore 18.30

Un viaggio nella Brescia del passato, cercando tracce di luoghi storici e monumenti scomparsi, come osterie famose e conventi prestigiosi, per rivivere la città di un tempo.

Con Associazione Cieli Vibranti

Passeggiata letteraria per Brescia – A cura di Fabio Larovere – 26 giugno e 4 luglio alle 20

Partenza da Piazza Loggia, cuore della città, con presentazione dei monumenti che vi si affacciano e della loro storia, con lettura di un estratto sulle Dieci Giornate e la poesia “Alla Vittoria” di Giosuè Carducci.

Tappa ai i resti romani, testimonianza dell’importante passato della città, sui quali affaccia il palazzo di Marzia Martinengo Cesaresco, legata a Ugo Foscolo, con lettura di alcune lettere di Foscolo a Marzia.

Arrivo al Museo di Santa Giulia, fondato da Desiderio, ultimo re dei Longobardi, nonché rifugio della figlia, da Carlo Magno ripudiata dopo le nozze; ne ascoltiamo la storia nella lettura del coro “Sparsa le trecce morbide” dall’Adelchi di Manzoni.

Con Associazione Speleologica Bresciana

Esplora il Castello – 25 luglio alle 20 – 8 e 29 agosto alle 18.30 – 3 settembre alle 18.30 – 5 settembre alle 20

Visita ai sotterranei delle Torri dei Prigionieri, dei Francesi e della Coltrina, esplorando cannoniere, fuciliere e gallerie di sortita. Il percorso permette di scoprire il sistema sotterraneo con camminamenti e scalinate, vivendo un’esperienza unica nel contesto storico della fortezza, accompagnato dagli speleologi.

È necessario indossare scarpe sportive e munirsi di torcia – Il percorso si svolge su pavimentazione in acciottolato e antiche scale in pietra.

Con Brescia Underground

Il sottosopra per tutti (con visita al Serraglio) 9 – 16 – 24 luglio e 10 settembre, alle 20

Verranno esplorati i fiumi sotterranei del centro storico con un percorso tra vie e piazze urbane fino al partitore del Serraglio vicino a piazza della Vittoria, scoprendo la misteriosa Porta Rossa.

L’esperienza verrà effettuata su passerelle, senza bagnarsi. Adatta a persone sopra i cinque anni con buona forma fisica. Scala non accessibile a carrozzine/passeggini. Gli animali non sono ammessi.

Il Dugale e i segreti della Torre dell’Orologio (con visita alla stanza sotto la Torre dell’orologio)

10 – 17 – 25 luglio e 12 settembre, alle 20

Verrà esplorato il Dugale, corso d’acqua storico che attraversava i portici di via X Giornate, seguendo l’antico tracciato dell’acquedotto di Mompiano. Sarà visitato l’ambiente ipogeo nella Torre dell’Orologio di piazza della Loggia con la porzione ottocentesca dell’acquedotto e dei settori sotterranei come la Scatola e la Fistula Grepa sotto via Cesare Beccaria.

Adatto a persone sopra i cinque anni con buona forma fisica. Non accessibile a chi ha difficoltà motorie o di deambulazione. Non accessibile a carrozzine/passeggini. Animali non ammessi.

Info e prenotazioni

Per le “Passeggiate letterarie” info e prenotazioni direttamente all’Associazione Cieli Vibranti:

info@cielivibranti.it

Telefono e WhatsApp 3285897828

Per tutte le altre visite inviare una e-mail o messaggio WhatsApp ai seguenti recapiti:

e-mail: infobrescia@bresciamobilita.it

WhatsApp 342 6058111