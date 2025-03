È stato estradato e ora si trova in Italia, per la precisione nel carcere di San Vittore a Milano, il sospetto malavitoso che all’inizio di dicembre era riuscito a sfuggire ai numerosi arresti dell’operazione contro la ‘Ndrangheta nel Bresciano salvo poi essere individuato e catturato a fine gennaio mentre provava a imbrarcarsi su un volo per il Senegal in partenza da Barcellona.

F.S., queste le sue iniziali, era stato individuato e arrestato il 28 gennaio scorso. Rimanevano quindi da sbrigare le carte di rito per l’estradizione che si è concretizzata nei giorni scorsi con un volo dalla Spagna a Torino Caselle.

Secondo quanto avevano ricostruito gli inquirenti, nell’ampia indagine che avrebbe accertato la presenza e le attività della ‘Ndrangheta in provincia di Brescia, il sospetto sarebbe coinvolto alla vendita di una fornitura di 50 chili di cocaina proveniente dalla Spagna e diretta a Brescia.

L’associazione ‘ndranghetista attiva a Brescia era originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte (provincia di Reggio Calabria), ma da anni era presente nel Bresciano con collegamenti con la cosca “Alvaro”, che nell’aspromontano è ritenuta egemone.