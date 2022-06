di Paolo Bollani

Vocabolario Treccani. Patrocinare: dal lat. patrocinari, der. di patrocinium «patrocinio» – Difendere in giudizio. Per estensione: sostenere, appoggiare, proteggere.

Il soggetto è il Pride di Milano. Comunque la si pensi, è innegabile si tratti di una manifestazione inclusiva, per riconoscere e difendere quei diritti civili che, nello stesso tempo, non danneggiano o non vengono sottratti ad altre persone.

E su queste basi fatico, davvero, a capire il NO di Regione Lombardia al Pride di Milano di sabato 2 luglio. E mi chiedo perchè ? Perchè se un’istituzione deve essere e deve rappresentare tutti i cittadini?

Ma quello che non si può certo accettare è l’esultanza di certi politici (?) come Paolo Sabbadini, componente del direttivo della Lega di Brescia che su Facebook, rilancia la notizia pubblicata dalle Sentinelle in piedi commentando: “prendetevelo in quel posto, che tanto vi piace!”.

Caro Sabbadini, se la sua intenzione fosse stata di sottolineare tutta la sua cultura in rispetto e diritti civili, tranquillo ci è riuscito perfettamente. Oppure era semplicemente in “carenza di machismo, da bar?”.

Non farò certo l’errore di identificare tutta la Lega nella sua esternazione, ad eccezione di coloro che pubblicamente non si dissoceranno. Ma sicuramente quando, troppo spesso, e in altrettanti discorsi da bar, si dice “i politici sono tutti uguali”. Ecco, lei, caro Sabbadini, oggi ci ha dimostrato, nero su bianco, che non è così.

Siamo e sono di parte, è vero. Dalla parte dei diritti per tutti e dell’inclusione. Orgogliosamente Èlive, sabato 9 luglio sarà in piazza per il Pride, con una lunga diretta Tv e social dalle 16.45, con un gazebo realizzato con Asst Spedali Civili e Ats Brescia e con un nostro carro per ribadire che i diritti, tutti i diritti, sono le fondamenta della democrazia.