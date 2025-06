Didattica personalizzata, intelligenza artificiale e centralità della persona: è Nova Polis, il nuovo liceo delle Scienze umane – opzione Economico – Sociale nato ufficialmente a Brescia all’interno di Area 12 Hub.

Non un semplice liceo, ma un progetto che è visione, metodo e relazione. Nova Polis nasce dalla visione educativa di Ok School Academy e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e del Merito come scuola paritaria integrata nel sistema nazionale.

Nova Polis è molto più di una struttura scolastica: è una comunità educativa dinamica, fondata sulla centralità della persona, sull’inclusione reale, sull’uso etico delle tecnologie e sul benessere come condizione per apprendere e crescere.

In questa nuova scuola, studenti, docenti e famiglie sono protagonisti attivi di un percorso condiviso, costruito su misura, dove conoscenza, relazione e innovazione si intrecciano ogni giorno.

“AREA” L’AVATAR SIMBOLICO E OPERATIVO DELLA SCUOLA

Nel corso della conferenza stampa inaugurale è intervenuta anche Area, l’avatar simbolico e operativo della scuola, progettata per supportare la comunità educativa nell’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale come strumento a servizio della didattica, della relazione e dell’organizzazione.

Figura innovativa e parte integrante del progetto pedagogico di Nova Polis, Area rappresenta il ponte tra tecnologia e umanità, affiancando studenti, docenti e famiglie nella quotidianità scolastica attraverso funzioni interattive, assistenza personalizzata e spazi di confronto digitale. Particolare importanza viene data all’educazione alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità e ai diritti, promuovendo così valori di responsabilità sociale.

La didattica è interdisciplinare, laboratoriale e innovativa, integrando anche l’intelligenza artificiale come strumento per lo studio, la creatività e l’analisi critica. Gli studenti possono inoltre usufruire di spazi dedicati come la Stanza della Tranquillità, i laboratori 4.0 e sportelli di supporto psicopedagogico, pensati per favorire il benessere e il successo scolastico.

La regione Lombardia, con l’assessore Simona Tironi, ha sottolineato così il valore della neonata Nova Polis: “Oggi celebriamo non solo la nascita di una nuova scuola, ma anche il riconoscimento ufficiale da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito di un progetto che, fino a poco tempo fa, poteva sembrare a molti quasi ‘strano’: un liceo delle Scienze umane che integra innovazione e intelligenza artificiale. Eppure, la riflessione che ci ha guidati in questi mesi è esattamente quella che voi oggi avete trasformato in realtà”

OPEN DAY IL 24 GIUGNO

La prima occasione per conoscere Nova Polis è l’Open Day del 24 giugno prossimo.

Per tutto l’arco della giornata ci sarà la possibilità di visitare la scuola ma, soprattutto, dialogare con i docenti e conoscere da vicino il nuovo Liceo, primo del suo genere in Italia.

IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI “NOVA POLIS”