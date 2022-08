Sono 4.328 i nuovi contagi covid emersi in Lombardia nell’ultima giornata a fronte di 32.173 tamponi processati, per un tasso di positività ancora in discesa al 13.45%. I nuovi casi registrati a Brescia sono 666, e fa peggio solo Milano con 1.088.

Sul fronte dei ricoveri ritroviamo due flessionie: meno 2 in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono attualmente 34, meno 62 in area medica dove il totale dei pazienti e a oggi di 1.148.

Ancora alto il numero di decessi che si attesta a 39.