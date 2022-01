“Sono più di sei milioni i cittadini lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale per la terza dose, precisamente 6.143.881”.

Lo ha scritto la vicepresidente e assessore al Welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti, sulla sua pagina Facebook.

“Di questi – si legge nel post – 4 milioni e 400mila hanno già ricevuto la dose booster. 740mila persone in più sono vaccinabili a partire da oggi (ieri) con la riduzione dell’intervallo di tempo tra conclusione del ciclo primario e terza dose a 120 giorni (4 mesi), rispetto all’intervallo precedente di 5 mesi”.

La vicepresidente e assessore lombardo continua il post elencando i numeri della vaccinazione in Lombardia: “Tra i cittadini per cui sono passati almeno 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario, il 61% ha ricevuto la terza dose (percentuale che sale all’80% tra gli over 60 e all’86% tra gli over 80). Negli ultimi sette giorni la media quotidiana di somministrazioni è stata di poco inferiore alle 100mila dosi compresi sabato e festivi, una media che è destinata a crescere ulteriormente nel corso di questa settimana”.

Infine, un invito e un messaggio in direzione del vaccino, rivolto a chi ancora non ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione: “Proteggersi con il vaccino, in un fase di larga circolazione del virus con la variante Omicron, è importantissimo per le persone più fragili a causa dell’età o di concomitanti comorbidità, ma è importante per tutti perché nessuno è al sicuro da decorsi anche gravi della malattia”.