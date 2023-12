Dopo quasi mezzo secolo, la Scuola di Polizia Polgai di Brescia rischia di allontanarsi dalla città. Invece che in affitto dove si trova ora, in via Veneto, potrebbe infatti trovar casa in un edificio di proprietà del demanio come ad esempio l’ex caserma Serini di Montichiari.

Il sindaco della città Laura Castelletti, appresa questa possibilità, ha lanciato un accorato appello al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Conoscendo anche il suo percorso professionale che lo ha portato a ricoprire incarichi pubblici in numerose città italiane, sono certa che il ministro Piantedosi possa comprendere l’importanza che una tale Istituzione ha per un Comune come il nostro – ha scritto – Mi appello a lui affinché attivi un percorso che consenta alla Polgai di rimanere a Brescia, città che la ospita orgogliosamente dal 1974”.

Spesso capita che realtà di un’entità simile fatichino a integrarsi in un contesto cittadino. Non è però il caso della Polgai.

“È saldamente connessa al tessuto urbano di Brescia da quasi cinquant’anni – aggiunge il Sindaco – è perfettamente inserita nel contesto del quartiere e rappresenta un significativo punto di riferimento per tutta la zona, visto anche il gran numero di giovani provenienti da tutta Italia che vi trascorre il periodo di formazione”.

A ciò bisogna anche aggiungere che la scuola offre servizi come la mensa che non viene usata dai soli studenti, ma anche dalla Polizia Stradale, dalla Guardia di Finanza e dal Comando dei Carabinieri. Anche il poligono di tiro diventa un utile appoggio per la Polizia locale.

Il tutto senza contare poi quale potrebbe essere il futuro del grande stabile qualora rimanesse vuoto. Come per tanti altri in territorio cittadino una vera e propria incognita.