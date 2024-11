Un’operazione straordinaria di controllo del territorio nell’area del centro storico della città. In campo le pattuglie dei servizi territoriali, gli agenti in motocicletta, l’unità cinofila, la squadra accertamenti tecnologici, la squadra di polizia commerciale e alcuni ausiliari del traffico.

Gli agenti hanno controllato 18 veicoli, sono state elevate 91 sanzioni per sosta vietatae sono state identificate 29 persone.

L’unità cinofila ha pattugliato piazza del Mercato, piazzetta Bruno Boni, contrada del Carmine, via S. Faustino, via Capriolo e Rua Sovera.

In quest’ultima sono state identificate nove persone, una delle quali è stata sanzionata perché stava bivaccando sulla strada.

Accertamenti sono stati effettuati anche in sei esercizi commerciali: la Polizia Commerciale ha diffidato un locale di via San Faustino che non aveva esposto la Tabella delle disposizioni dei pubblici esercizi. Il bar – sottolinea la Polizia Locale – sarà ricontrollato e, in caso di inadempienza, verrà multato.

La pattuglia in motocicletta ha monitorato le zone più frequentate dai parcheggiatori abusivi identificando sette persone nella zona di Largo Zanardelli.

Controlli sulla velocità dei veicoli in via Lupi di Toscana, dove gli uomini della Polizia Locale hanno elevato sei contravvenzioni provvedendo, in un caso, al ritiro immediato della patente.