Si mantiene sostanzialmente stabile il tasso di positività della Lombardia, oggi al 16%. Questo perché a fronte di 31.072 tamponi processati, i nuovi contagi covid emersi in regione sono 4.989. Di questi, sono 578 quelli relativi a Brescia e provincia. Si tratta come quasi sempre capita del secondo incremento in Lombardia dopo Milano che tocca quota 1.611.

Sul fronte dei ricoveri si mantengono stabili le terapie intensive che come ieri sono 24, mentre si riducono di 12 unità i posti letto occupati in area medica che oggi sono 1.048.

Purtroppo rimane alto il numero delle segnalazioni di decessi attribuibili al covid che nelle ultime 24 ore sono state 25.