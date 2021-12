I tamponi processati nella giornata di oggi in Lombardia calano leggermente rispetto a ieri, pur rimanendo sempre tanti; e il tasso di positività cresce ancora fino al 5,7%. A fronte di 182.427 test analizzati infatti, sono 10.569 i nuovi contagi covid emersi sul territorio regionale.

A Brescia e provincia sono 823; e si tratta del terzo incremento regionale dopo Milano (+4.640) e Monza Brianza (953). Superano i cinquecento casi anche varese (775) e Bergamo (673).

Oggi il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva cresce ancora in modo costante, dove con un +3 i letti ora occupati sono 164. Salgono molto invece i ricoveri in area medica, dove con un +45 si arriva a un totale di 1.352. Sono 21 i decessi segnalati nell’ultima giornata in Lombardia.