Secondo gli amici di 3B Meteo intorno alla metà della settimana l’anticiclone che sta interessando anche l’Italia comincerà a perdere smalto, facendo così arrivare su alcune regioni – seppur in modo debole – del nostro bel Paese aria umida di perturbazioni. A Natale però la sua estensione si ridurrà ulteriormente sotto la spinta del flusso atlantico. Il tempo è destinato quindi a peggiorare anche su parte d’Italia, per il passaggio di una serie di perturbazioni dovute all’aria più umida.

Vigilia di Natale

Sempre secondo quanto riportano gli esperti di 3B Meteo, si avvicina una perturbazione atlantica responsabile di un progressivo peggioramento su Liguria e regioni tirreniche centro-settentrionali, con piogge in intensificazione e in estensione anche alla bassa Val Padana e basso Friuli VG, seppur ancora deboli ad eccezione dello Spezzino dove in serata si avranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Un po’ di neve in arrivo sulle Alpi occidentali e sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1800/1900m. Più soleggiato e asciutto su isole maggiori, regioni adriatiche e Sud in genere. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali e temperature in aumento.

Natale

Gli amici di 3B Meteo confermano anche che una perturbazione sarà in transito su parte d’Italia con coinvolgimento soprattutto delle regioni centro-settentrionali tirreniche, Sardegna e tratti della Val Padana, con piogge e rovesci più frequenti su Spezzino, alta Toscana e basso Friuli. Nella prima parte della giornata qualche pioggia anche su est Piemonte, Lombardia e Triveneto con debole neve sulle Alpi orientali dai 900m. In giornata piogge in estensione a Umbria, interne marchigiane ed abruzzesi, locali sconfinamenti entro fine giornata a coste marchigiane, Molise e Gargano. Asciutto su alta Val Padana, Alpi, Puglia centro-meridionale e rimanenti settori del Sud Italia, con schiarite a tratti ampie. Temperature in ulteriore aumento e ventilazione tesa dai quadranti meridionali.

Santo Stefano

Per l’ultimo giorno festivo prima di Capodanno, gli esperti di 3B Meteo ci dicono che la perturbazione si allontana verso est dall’Italia, ma sarà ancora in grado di dar luogo ad una certa instabilità sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci sparsi in temporanea attenuazione. Seguirà però a breve distanza una nuova perturbazione, responsabile di una recrudescenza delle piogge e dei rovesci su Liguria, bassa Val Padana, Sardegna e settore tirrenico settentrionale, più intensi in Toscana. Qualche pioggia in arrivo anche su Umbria e interne marchigiane. Un po’ di neve sulle vette dell’Appennino Tosco-Emiliano. Asciutto con schiarite su Alpi, settore adriatico meridionale e ionico. Temperature stabili e ventilazione moderata tra sudovest e sudest.