Prende forma l’edizione 2022-2023 della 7DAYS EuroCup, la competizione europea alla quale la Pallacanestro Brescia parteciperà per la quarta volta nella propria storia. Dopo aver conosciuto i nomi delle 20 squadre partecipanti, EuroCup ha indicato quali sono i criteri che saranno utilizzati durante il sorteggio dei due gironi della regular season, che si svolgerà a Barcellona venerdì alle ore 13.15.

Attraverso il criterio delle teste di serie, individuate attraverso i risultati raggiunti dai club nelle ultime tre stagioni in Europa e nel proprio campionato, EuroCup ha indicato 10 fasce di merito, in ciascuna delle quali sono state collocate due squadre. La Germani dopo l’anno di stop è stata inserita nella fascia di merito numero 8 e non potrà incontrare nel girone la sua compagna di fascia Amburgo.

La formula poi ricalcherà quella della scorsa stagione, con venti team divisi in due gironi da dieci: le prime otto si qualificano ai playoff con scontri a eliminazione diretta e partita in casa della miglior classificata.

Le 10 fasce

Fascia 1

Hapoel Tel Aviv (ISR)

Joventut Badalona (SPA)

Fascia 2

Gran Canaria (SPA)

Buducnost Voli Podgorica (MNE)

Fascia 3

Cedevita Olimpia Lubiana (SLO)

Umana Reyer Venezia (ITA)

Fascia 4

Dolomiti Energia Trentino (ITA)

Frutti Extra Bursaspor (TUR)

Fascia 5

Turk Telekom Ankara (TUR)

Lietkabelis Panevezys (LTU)

Fascia 6

Promitheas Patrasso (GRE)

Mincidelice JL Bourg en Bresse (FRA)

Fascia 7

Paris Basketball (FRA)

Ratiopharm Ulm (GER)

Fascia 8

Germani Brescia (ITA)

Hamburg Towers (GER)

Fascia 9

Slask Wroclaw (POL)

U-BT Cluj Napoca (ROM)

Fascia 10

London Lions (GBR)

Prometey Slobozhanske (UKR)