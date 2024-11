Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, Elena Di Cioccio si racconterà nella maniera opposta a come tutti si aspetterebbero.

Un monologo buffo sul tema della malattia dal punto di vista di persona HIV+ che dopo il coming out ha ritrovato sorriso e leggerezza.

Un modo ironico e sincero per rispondere alle mille domande sul tema, tra ex che tornano dall’oltretomba, aspiranti fidanzati che l’avrebbero sposata se solo non fossero già convolati a nozze, leggende metropolitane, cacciatori di streghe e proclamazioni a “Santa Subito”. Il mondo è strano, stranissimo, ma se sei ProPOSITIVA, quanto ridere fa?

L’appuntamento è al Teatro Centro Lucia di Botticino, sabato 30 novembre 2024 alle 21.00.

Info e biglietti : info@centrolucia.it .

Èlive e Radio Bruno sono media partner della Stagione 2024-2025 del Teatro Centro Lucia