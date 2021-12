Una riduzione della quarantena per chi ha effettuato la terza dose. E’ questo il focus della riunione del Comitato tecnico scientifico che avrà luogo oggi. Una richiesta avanzata da più fronti quella di ridurre le tempistiche dell’isolamento per chi ha completato il ciclo vaccinale.

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, si è detto favorevole: “Sicuramente deve esprimersi il Cts ma penso si debba garantire la sicurezza e allo stesso tempo non fermare il Paese. Si possono fare valutazioni per ridurre o togliere la quarantena per chi è particolarmente coperto dal vaccino”.

“Aspettiamo il Cts. C’è evidenza scientifica che la variante Omicron è più rapida non solo nei contagi ma anche nel completare il suo ciclo nel corpo. E’ sensato ridurre sia la quarantena che l’isolamento” ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “L’ideale – ha aggiunto – sarebbe di ridurre entrambe”, sia quindi per il contagiato che per il contatto stretto “in modo sicuro per la popolazione”. “Il Cdc negli Stati Uniti ha già ridotto l’isolamento a 5 giorni per i positivi asintomatici mentre sulle quarantene si parte da chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose”.

Della stessa opinione anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, secondo cui “la riduzione della quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose, è una riflessione necessaria. Chi ha fatto la terza è più difficile che si contagi e quindi probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria”. Abbiamo “la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema da parte dagli scienziati del Cts. La risposta al Covid si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto”.

Abbiamo un Consiglio dei ministri, dobbiamo affinare i meccanismi di quarantena. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Nessuno ha la soluzione in tasca, il Cts e i ministri guardano i dati e poi prendono le decisioni”, ha aggiunto.