Visite guidate, laboratori didattici, mostre, focus espositivi e conferenze: sono queste le attività, perlopiù gratuite, in programma in tutta Lombardia per la III edizione del Weekend della Rete dell’800 Lombardo prevista per sabato 21 e domenica 22 settembre.

Due giorni di festa nei musei attorno al tema “Guardare i libri, leggere i dipinti”, con approfondimenti dedicati al patrimonio librario, non sempre accessibile al grande pubblico, custodito dalle istituzioni della Rete.

Codici miniati, libri illustrati con calcografie e litografie, volumi dalle speciali legature, romanzi storici e testi teatrali creano connessioni con le opere esposte: un’occasione per rileggere le tante e diverse collezioni d’arte da un punto di vista inedito.

“Il terzo weekend della Rete dell’800 Lombardo – ha sottolineato Stefano Karadjov – è l’occasione per rimettere al centro dell’agenda culturale dei cittadini lombardi gli straordinari 19 Musei che fanno parte di questa rete, attraverso l’interpretazione artistica, letteraria, culturale delle collezioni ottocentesche, delle rappresentazioni dell’oggetto libro e della lettura in generale, tema della terza edizione.

Questi musei, fenomenali repertori vivi e pulsanti della cultura italiana, – prosegue il Direttore di Brescia Musei, ente capofila Rete dell’800 Lombardo – sono luoghi in cui i cittadini e i turisti possono vivere delle esperienze di esplorazione di alcuni dei capisaldi più importanti della cultura lombarda moderna.

Questo momento di festa è pertanto anche la festa dei professionisti museali che animano quotidianamente, non solo in questo weekend, le preziose istituzioni di cui la Rete dell’800 Lombardo, coordinata da Fondazione Brescia Musei dal 2021, si occupa di valorizzare sempre al meglio i patrimoni”.



WEEK END DELLA RETE DELL’800, IN TUTTA LA LOMBARDIA

Le iniziative sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con Associazione Abbonamento Musei.

“Guardare i libri, leggere i dipinti” è in programma il 21 e 22 settembre 2024 in tutta Lombardia.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: carlo.bazzani.rete800@gmail.com. Le info su www.rete800lombardo.net

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO – QUI –