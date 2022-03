Come ogni lunedì anche quest’oggi il numero di tamponi processati in Lombardia è molto ridotto: 19.902. Questi test hanno portato alla scoperta di 1.614 nuovi casi di covid nella nostra regione per un tasso di positività che sale leggermente rispetto alla scorsa settimana attestandosi all’8.1%.

232 sono i contagi relativi a Brescia e provincia, secondo dato lombardo dopo Milano che arriva a quota 575.

Quest’oggi sul fronte dei ricoveri non vi sono variazioni nei posti letto occupati tanto in terapia intensiva quanto in area medica. Sono poi 30 le segnalazioni di decessi attribuibili al covid in Lombardia, Fra questi vi è anche una donna bresciana di 72 anni.