Rigsave è pronta a sbarcare in Borsa

Non è un traguardo ma una tappa. Una tappa importante che conferma la “visione” di Michele Basilicata, Giovanni Gervasi e Salvatore Gervasi: dare vita ad una realtà in grado di creare e proporre prodotti finanziari “ad hoc” ad ogni tipo di investitore. I prodotti finanziari generalmente riservati a grandi investitori, portarti alla portata di tutti.

E i tre fondatori di Rigsave hanno raccontato la loro storia e la storia della loro azienda i ragazzi del “Circolo delle Imprese Young”, la declinazione per i giovani laureati o laureandi o giovani imprenditori che entrano in contatto con le aziende del territorio bresciano.

La prossima quotazione in Borsa certifica la vittoria di questa scommessa che Michele Giovanni e Salvatore hanno fatto nel 2014 creando Rigsave.

Rigsave -sottolineano Michele Basilicata, Giovanni Gervasi e Salvatore Gervasi, “è diversa dalle altre realtà del settore perchè noi in prima persona siamo investitori che abbiamo deciso di portare il nostro know how e i nostri risultati ottenuti nel tempo al grande pubblico”.

Ora, la tappa che aggiunge un altro tassello: la quotazione in Borsa a giugno.