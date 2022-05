L’Associazione commercianti, artigiani e professionisti di via Vittorio Veneto e l’Associazione residenti di via Veneto e vie limitrofe hanno raccolto più di mille firme per chiedere al Comune di Brescia di sospendere l’attuale progetto di riqualificazione di via Veneto.



Per spiegare nel dettaglio, anche a livello tecnico e urbanistico, i motivi della richiesta, le associazioni si autoconvocano in assemblea.



Gli organizzatori hanno esteso l’invito anche al sindaco Del Bono e all’assessore Manzoni per un confronto pubblico sul tema.



L’appuntamento è per lunedì 6 giugno alle 20.30 nella sala Opera Pavoniana in via Lodovico Pavoni. 9 a Brescia