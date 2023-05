Rolfi: “250-300 euro al mese agli anziani in difficoltà”

“Un contributo integrativo al reddito di 250-300 euro al mese per una categoria particolare di anziani: over 70 che abitano in affitto senza casa di proprietà, quelle realtà che oggi rischiano di scivolare nella povertà a fronte di casi della vita o semplicemente a causa dell’inflazione”.

Questa è l’ultima proposta lanciata dal candidato a sindaco di Brescia del centrodestra Fabio Rolfi per venire in contro alle necessità degli anziani che oggi si trovano in difficoltà con la sola pensione. “Noi vogliamo aiutarli – ha detto – a vivere una vita dignitosa dopo una vita di sacrifici e di lavoro”.

La misura sarà dedicata non solo agli over 70 in affitto, bensì anche a quelli che si trovano in strutture residenziali per anziani. La discriminante è che il beneficiario del bonus sia residente della città, poi non farà differenza se l’rsa in cui si trova sarà o meno a Brescia.

“Le risorse ci sono in avanzo di amministrazione, ma soprattutto c’è la nostra volontà con questa e altre misure per una politica che torna alla persona – ha concluso il candidato del centrodestra – Lo faremo insieme alle parti sociali nell’idea di un welfare che costruiremo insieme, ma che voglia adeguarsi ad affrontare i bisogni mutevoli delle persone”.