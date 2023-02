Fabio Rolfi prosegue “l’ascolto della città” da una parte e il lavoro, con la coalizione di centro destra sul programma che, dice, “sarà pronto nelle prossime 2-3 settimane”. E smorza sulle dichiarazioni della Ministra Santanchè e di Fratelli d’Italia che non lo riconoscono, per ora, come il candidato del centro destra alla corsa per la Loggia” .

“L’annuncio -dice a Èlive- avverrà presto. Siamo una coalizione unita, vincente, che ha appena stravinto in Regione Lombardia con addirittura 30 punti di distacco dal candidato Majorino in provincia di Brescia, non c’è alcuna ragione per andare divisi -aggiunge Rolfi”.





“Stiamo lavorando bene sul programma elettorale – prosegue Rolfi – ci ritroveremo anche martedì e arriverà presto anche il chiarimento e l’annuncio ufficiale.”

L’ASSESSORATO IN REGIONE

Sui rumors che lo indicherebbero come Assessore Esterno nella nuova Giunta del Presidente Fontana, che prenderà vita intorno al prossimo 7 marzo, Rolfi non conferma ma nemmeno smentisce e rimanda “la palla” al Presidente Fontana.

Aggiunge però che non si tratta di una sorta di piano B in caso di sconfitta nella corsa alla Loggia. “Se pensassi questo mi sarei candidato, e partecipato alla competizione per essere rieletto”.

Piuttosto, aggiunge, “con la vittoria del centro destra in Loggia – aggiunge Rolfi – si aprirebbe una nuova stagione che vedrebbe non più polemiche nei confronti della Regione e Brescia si troverebbe meno marginalizzata”.