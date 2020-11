Scende l’indice Rt italiano. Nella settimana fra il 16 e il 22 novembre si è attestato sull’1.08. La settimana precedente era invece all’1.18. Questo è quanto emerge dalla bozza del report del monitoraggio settimanale del ministero della salute e dell’Istituto superio di sanità.

Dieci le regioni in cui l’inidice di contagio è sceso sotto l’1: Calabria (0.92), Lazio (0.88), Liguria (0.76), Marche (0.93), Piemonte (0.89), provincia autonoma di Trento (0.81), Puglia (0.99), Sardegna (0.71), Umbria (0.74), Valle d’Aosta (0.99).

In questo elenco non figura la Lombardia che seppur in diminuzione continua a registrare uno degli Rt più alti in Italia: 1.17. Il dato più alto è quello della Basilicata che segna 1.21, seguita da Toscana (1.2) e Veneto (1.2).