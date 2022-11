Sabato in 220 supermercati torna la Colletta alimentare

Sabato 26 novembre, in 220 supermercati di brescia e provincia torna la colletta alimentare. Il claim dell’edizione 2022 è chiaro: “facciamo un gesto concreto”. Un gesto che viene chiesto in un momento difficile per chi è chiamato a donare, ma anche per chi necessita di questi beni. Quest’anno infatti, le richieste di aiuto al Banco Alimentare Lombardia sono uamentate del 25%.

TUTTI I SUPERMERCATI ADERENTI

All’esterno dei supermercati aderenti, per tutta la gioranta di sabato saranno presenti dei volontari con una casacca arancione (e non gialla come negli scorsi anni). A queste persone potremo donare alimenti di base, preferibilmente tonno, carne in scatola, pelati, pasta, verdura e alimenti per l’infanzia.

“Il gesto della colletta è un gesto aperto a tutti – ci dice il vicepresidente del Banco Alimentare Lombardia Nino Sciortino – Si può donare quello che si riesce a donare ai volontari. Il popolo bresciano è sempre stato solidale da questo punto di vista e credo che i risultati non mancheranno”.