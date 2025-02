Salò Promotion è l’associazione salodiana che rappresenta oltre 155 esercizi commerciali ed in questi anni è cresciuta sensibilmente diventando un interlocutore di Enti e associazioni che operano sulla sponda Bresciana del Lago di Garda.

“Con gli Enti in questi anni abbiamo costruito un proficuo rapporto di collaborazione grazie alla sensibilità e alla disponibilità al confronto che abbiamo riscontrato” – ha sottolineato Maggioni nella sua relazione ai Soci. “Fondamentale – ha aggiunto Maggioni – è stata la sinergia con l’Amministrazione Comunale, la Proloco Cittadina ed il Consorzio Lago di Garda Lombardia, VisitBrescia e la Comunità del Garda!.

NEL 2022 IL GARDA HA ACCOLTO 28 MILIONI DI TURISTI

I numeri, ala fine, sono quelli che certificano l’andamento di un percorso.

“Un dato interessante – ha evidenziato il confermato Presidente – è l’inizio della internazionalizzazione del Garda con la presenza di turisti nord Americani ed Asiatici. Il futuro del Garda deve andare in questa direzione. I ritmi di crescita degli ultimi anni non sono più sostenibili. Occorre un salto di qualità dell’offerta e della domanda”. Basti pensare che nel 1990 il Garda accoglieva 6 milioni di turisti e nel 2022 ne ha accolti 28 milioni”.

LO STATO DI SALUTE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO A SALO’

Ricettività alberghiera

Nel 2023 Salò, secondo i dati ufficiali di Polis – Regione Lombardia, ha registrato 234.709 presenze (nel 2022 furono 264.544) con 361 strutture ricettive (nel 2022 erano 324).

In relazione ai Paesi di provenienza la Germania è al primo posto con 95.316 presenze (nel 2022 erano 114.578), al secondo posto il Regno Unito con 17.253 presenze (nel 2022 erano 16.986) e al terzo posto i lombardi con 17.027 presenze (nel 2022 erano 22.136).

I 3.259 posti letto in Salò generano una permanenza media di 3,4 notti (nel 2022 era di 3,7 notti).

Insomma stiamo assistendo ad una modifica importante del mix di presenze nella nostra Città.

Offerta commerciale

Salò ha 3.250 mq di superficie commerciale ogni 1.000 abitanti, siamo al 21esimo posto in Provincia di Brescia e al secondo sul Garda Bresciano.

Nella “Sintesi non tecnica” del PGT si può leggere “gran parte delle attività economiche localizzate all’interno dei confini comunali di Salò sono a valenza turistica” ed ancora, il 46% dei lavoratori che operano in Città lo fanno nel settore del commercio, così come il 60% delle imprese con sede fiscale in Salò.



Imposta di soggiorno

283.000€ l’incasso dell’imposta da soggiorno nel 2023, importo destinato ad aumentare nel corso del 2025 con l’importante ricettività del nuovo hotel 5 stelle ed ancora di più nel 2026 con l’apertura del secondo hotel cinque stelle.

Somme significative che chiediamo vengano investite sia per il benessere della collettività, ma anche e soprattutto per la promozione del territorio e per il supporto delle attività commerciali.

Rendita da turismo

“Il turismo” rende al nostro Comune 2,79 mln euro ogni anno, cioè circa 267€ per ogni salodiano.

In termini assoluti siamo al sesto posto in Provincia di Brescia.

Posti di lavoro

A Salò ogni 1.000 abitanti ci sono 383 lavoratori nel mondo del turismo e del commercio. Un dato poco sopra la media Provinciale, con ampi spazi di miglioramento anche alla luce della prossima apertura delle strutture alberghiere a 5 stelle.

Anche quest’anno l’associazione commercianti promuoverà una campagna di reclutamento di collaboratori per la stagione 2025 ed in alcuni casi per tutto l’anno.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER I COMMERCIANTI SALODIANI

Durante l’assemblea sono stati illustrati i bandi aperti o di prossima apertura a sostegno del settore.

L’associazione, in questo momento economico in cui il commercio al dettaglio salodiano inizia a dare qualche segnale di criticità, lancia un appello all’Amministrazione comunale per un tavolo costante di confronto per elaborare una strategia di sostegno al comparto.

In particolare:

Celere creazione del Distretto Urbano del Commercio con unico obiettivo il sostegno ai negozi di vicinato.

Gratuità dei parcheggi nei mesi di gennaio e febbraio.

Piano di manifestazioni di qualità nel periodo estivo ma anche e soprattutto nel periodo invernale.

Manutenzione dell’arredo urbano ed installazione di cartellonistica adeguata.

Grande attenzione alla sicurezza.

Riqualificazione di Largo Dante Alighieri (stazione dei pullman).

Aumento dei posti barca temporanei.

Modifica al regolamento di polizia urbana in relazione all’intrattenimento musicale durante il periodo estivo.

Ufficio bandi a sostegno delle attività commerciali.

“Occorre che Salò sia viva ed attrattiva 12 mesi all’anno, – ha esortato Maggioni – altrimenti molti esercizi commerciali nel breve periodo rischiano la chiusura per via dell’aumento dei costi di gestione, delle materie prime e dell’energia. Se il commercio a Salò soffre, tutta la Città soffre”.

Gli esercizi commerciali operanti in Salò erano 270 nel 2021, 264 nel 2022 e 258 nel 2023: -4,6% in tre anni.

“La priorità per il prossimo triennio – ha sottolineato il Presidente di Salò Promotion – è e sarà il commercio al dettaglio, un settore che inizia a dare qualche primo segnale di sofferenza anche nella nostra Città”. L’assemblea ha lanciato un accorato appello alla politica salodiana ed alla Amministrazione Comunale “perché metta maggiore attenzione al commercio di vicinato che rappresenta uno spazio di socializzazione, presidia e contribuisce alla sicurezza dei centri urbani, contribuisce al mantenimento dello spirito di comunità, ha consentito un benessere diffuso ed è un vero attrattore turistico. La priorità per il prossimo triennio è il comparto commerciale, settore propedeutico al turismo e fondamentale per il benessere diffuso della nostra Città” .

IL NUOVO DIRETTIVO DI SALO’ PROMOTION

Ecco il nuovo direttivo di Salò Promotion dopo le ultime elezioni che hanno confermato alla guida dell’associazione per il terzo mandato consecutivo Andrea Maggioni, alla Vice Presidenza Operativa Ottavia Felter e Gianluca Banalotti.

I nuovi membri sono:

Gianluca Banalotti

Andrea Battaini

Ottavia Felter

Cesare Filippini Tei

Mauro Maccarini

Andrea Maggioni

Marcella Menichetti

Pamela Prandelli

Nicola Tranquilli