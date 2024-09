Il Cup unico per la Lombardia? Un miraggio, almeno secondo quanto scritto sui social dal consigliere regionale del Pd Emilio Del Bono, in un post in cui attacca duramente la gestione della sanità e l’assessore competente Guido Bertolaso. Sarebbe stato Bertolaso stesso ad annunciare lo slittamento del via, prima previsto entro la fine di quest’anno, a data da destinarsi a causa della complessità dell’operazione.

“La ragione è che il sistema lombardo è ora in crisi organizzativa – scrive Del Bono – non dialogano i sistemi informatici e operativi del e tra il pubblico e il privato, e la regolamentazione che disciplina l’articolato mondo della sanità lombarda è in una condizione di anarchia”.

Il Centro unico di prenotazione sarebbe dovuto partire proprio in questi giorni nella provincia di Brescia, mentre entro il 31 dicembre l’attività si sarebbe dovuta estendere a 8 enti sanitari pubblici e 2 privati di tutta la regione. Con il nuovo stop, sembra invece che nulla si avvierà a breve. Bisognerà forse attendere il 2026.

“Ma non sarà operativo nemmeno in quella data – prevede Del Bono – Serve un cambio politico e una ridisciplina del Servizio sanitario lombardo, cosa che l’Assessore Bertolaso non può fare, in una compagine che questo sistema l’ha creato”.