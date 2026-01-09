Due scioperi annunciati potrebbero avere ripercussioni sul servizio ferroviario in Lombardia nei prossimi giorni. A comunicarlo è Trenord, che invita i viaggiatori a prestare attenzione e a informarsi prima di mettersi in viaggio.

Il primo sciopero scatterà dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio ed è stato proclamato a livello nazionale dai sindacati CUB Trasporti e SGB. Una seconda agitazione è prevista per l’intera giornata di lunedì 12 gennaio, su iniziativa del sindacato ORSA, con possibili effetti fino alle prime ore di martedì 13.

FASCE GARANTITE E TRENI IN SERVIZIO

In entrambe le giornate saranno comunque rispettate le fasce di garanzia, durante le quali circoleranno i treni considerati essenziali: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. L’elenco completo dei convogli garantiti è consultabile sul sito e sull’app di Trenord.

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI E INFORMAZIONI AI PASSEGGERI

Per le corse del servizio aeroportuale eventualmente soppresse saranno attivati autobus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Trenord raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato della circolazione in tempo reale attraverso i canali ufficiali e di seguire gli annunci sonori e le informazioni sui monitor presenti nelle stazioni.