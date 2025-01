“Scuola Bottega incontra il Mondo del Lavoro” è diventato negli anni un momento di informazione a aggiornamento per tutte quelle aziende che guardano ai giovani e “alle nuove leve” per le sfide del futuro.



Giovani che dalla scuola si connettono direttamente al mondo del lavoro, passando dalla teoria alla pratica negli anni in tempo reale.

Una formazione imprescindibile per i giovani che si approcciano alle aziende, a processi di lavoro, al rapport con colleghi e datori di lavoro ma altrettanto preziosa per le aziende che trovano in questi giovani la linfa per aggiornare la propria realtà.

A Villa Fenaroli Anna Maria Gandoli, direttrice di Scuola Bottega, ha riunito titolari e responsabili di aziende con le istituzioni, come Regione Lombardia e gli altri attori del mondo del lavoro: Inal, Ispettorato del Lavoro, Consulenti del Lavoro.

Tutti attori, fondamentali, oggi per un’azienda per cogliere le opportunità messe in campo, per sfruttarle al meglio e per coniugarle con la propria realtà lavorativa.

SCUOLA BOTTEGA INCONTA IL MONDO DEL LAVORO – VIDEO –





Al tavolo si sono confrontati: Simona Tironi, assessore all’istruzione e Formazione di Regione Lombardia, Elena Rigotti, Presidente di CNA, Caterina Torchia, Direttrice dell’Ispettorato del Lavoro , Gianluigi Moretti, Presidente dei Consulenti del Lavoro, il Segretario Generale della Cisl di Brescia, Paolo Reboni e il Direttore dell’Inail di Brescia, Jacopo Damborsio.