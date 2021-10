“Entro l’anno si procederà con le terze dosi di vaccino per bloccare l’avanzata delle varianti”. A dichiararlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato nel programma radiofonico “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“Entro l’anno si procederà. Abbiamo iniziato con il personale sanitario e over 80-70, le dosi aggiuntive verranno scaglionate rispetto a quando ognuno ha fatto la prima o la seconda dose precedente”, prosegue. Per chi si è vaccinato con il monodose Johnson & Johnson “si procederà ad una vaccinazione eterologa con Moderna o Pfzier”, spiega Sileri sottolineando che “lo scenario sta mutando, abbiamo impostato l’utilizzo della terze dose preventivamente ed una è strategia vincente. Bisogna puntare alla terza dose per tutti”.

A questo proposito, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni ha aggiunto che “le Regioni sono pronte, con gli hub vaccinali e il personale sanitario, ad organizzare le somministrazioni della terza dose di vaccino: qualora la parte scientifica dirà che sarà utile somministrare una terza dose, la risposta delle Regioni sarà positiva”.

