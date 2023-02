Negli ultimi anni è sempre più frequente effettuare delle ricerche online prima di prenotare gli alloggi dove trascorrere le vacanze. Per aiutarci nella ricerca utilizziamo diversi siti e portali presenti in rete che ci permettono di scegliere al meglio l’hotel o la casa vacanze dove soggiornare.

Tra questi troviamo Holidu, un portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze, che ha effettuato uno studio dal titolo Small Cities 2023, per stilare una lista dei 30 paesi italiani con meno di 5.000 abitanti più ricercati in rete. E fra questi non mancano Brescia e più in generale la Lombardia.

Tra le mete turistiche più gettonate e ricercate online vi sono Positano, San Vito Lo Capo e Portofino, accomunate dal volume di ricerca online con più di 90mila ricerche medie mensili. Ma anche la Lombardia è molto amata, con ben 4 località in classifica. Tra le località sciistiche più ricercate spicca Bormio, che si classifica al sesto posto, seguono le due località bresciane Limone sul Garda al 17mo posto e Ponte di Legno al 23mo posto e, infine, abbiamo San Pellegrino Terme al 28mo.

Dalle ricerche è inoltre emerso che ad eccezione di quest’ultima in cui è possibile soggiornare spendendo una media a notte di circa 106 euro, è possibile godersi una vacanza nelle altre tre località spendendo poco più di 180 euro a notte per una casa vacanza.