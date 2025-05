Il caldo non è ancora arrivato, ma il primo sospetto caso di febbre Dengue a Brescia sì. Come sempre la segnalazione è arrivata dall’Ats e riguarda nello specifico via Alfieri. Perciò il Comune di Brescia ha attivato una disinfestazione, come da protocollo anche per le vie limitrofe, nella mattina di martedì 27 maggio.

La Dengue/Chikungunya è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non esiste la trasmissione diretta da persona a persona.

Il Comune effettuerà un intervento di disinfestazione martedì nelle aree pubbliche (dalle 5) e private (dalle 7) nel raggio di 200 metri dall’abitazione del caso sospetto. Saranno utilizzati sia adulticidi che larvicidi per ridurre rapidamente la popolazione di insetti vettori e prevenire un potenziale contagio. I proprietari delle aree private devono essere presenti per consentire l’accesso agli incaricati.

Durante il trattamento è necessario non accedere alle aree trattate fino al termine. I residenti sono invitati a rimanere all’interno delle proprie abitazioni o dei luoghi di lavoro, mantenendo porte e finestre ben chiuse e sospendendo il funzionamento di eventuali impianti di ricambio dell’aria. Gli animali domestici dovranno essere tenuti al chiuso per tutta la durata dell’intervento.

Oggetti come mobili da esterno o giochi per bambini rimasti esposti durante la disinfestazione dovranno essere accuratamente lavati con comuni detergenti, utilizzando guanti (lavabili o usa e getta) per evitare il contatto diretto con i residui di prodotto.

Il trattamento non coinvolgerà gli orti, mentre sarà possibile tornare a utilizzare cortili e spazi privati soltanto dopo almeno cinque ore dalla fine dell’intervento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, si raccomanda di lavare immediatamente e abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Per contribuire in modo efficace alla lotta contro la proliferazione delle zanzare, i cittadini dovranno inoltre adottare semplici accorgimenti: evitare l’accumulo di acqua stagnante, non abbandonare contenitori esposti alla pioggia, non versare acqua nei tombini, tenere pulite le aree esterne da erbacce, rifiuti e materiali che possano favorire ristagni. È importante anche provvedere al taglio regolare dell’erba nelle aree private.

Infine, si consiglia di adottare comportamenti utili a evitare le punture, come coprire il più possibile la pelle scoperta, usare repellenti cutanei e proteggere gli ambienti domestici con zanzariere. Per gli spazi interni ed esterni di piccole dimensioni, possono essere utili anche spirali fumogene o elettroemanatori di insetticidi.

Se il caso sospetto verrà confermato, i trattamenti saranno ripetuti il 28 e 29 maggio. In caso di maltempo, gli interventi saranno rinviati al primo giorno utile. Per informazioni è attivo il numero 339 875 4359 dalle ore 19 del 26 maggio fino al termine dell’intervento.

Le vie interessate