Erano pronti, appostati all’esterno dell’ufficio postale di Romano di Lombardia in attesa che aprisse per fare irruzione e rapinarlo. A mettere i bastoni fra le ruote ai due ladri però, c’erano i Carabinieri della sezione operativa di Chiari che non hanno esitato a intervenire mandando all’aria il piano.

Uno dei due malviventi è stato immediatamente bloccato, il secondo è invece riuscito a darsi alla fuga per le vie del comune bergamasco facendo momentaneamente perdere le sue tracce. Sono quindi subito partite le ricerche anche con l’aiuto dei militari della stazione di Romano e del comando di Trevigio. A supporto anche un velivolo del nucleo elicotteri di Orio al Serio.

Con questo dispiegamento di forze non è servito molto per rintracciare il suggitivo a sua volta fermato e arrestato.

I due uomini avevano con loro per quella rapina anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa e colpo in canna, oltre a ben tre automobili rubate predisposte nei paraggi per l’eventuale fuga dopo il colpo.

Al termine dell’operazione sono stati entrambi condotti nel carcere di Bergamo.