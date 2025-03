Sta per tornare il più dolce degli appuntamenti. Nel centro storico di Brescia, dal 28 al 30 marzo, sarà di nuovo tempo di “Cioccolato sul Corso”. Tante le novità di una manifestazione divenuta ormai tradizione, a partire dal fatto che quest’anno i giorni salgono da due a tre. Ma poi quel che importa davvero saranno le prelibatezze preparate dai maestri cioccolatai dell’Acai (l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani).

E qui ci sarà davvero da sbizzarrirsi con 12 diversi stand in cui si potranno assaggiare praline, creme spalmabili, dragées, tavolette. I maestri di Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana porteranno in corso Zanardelli il meglio della tipicità territoriale, realizzata secondo alti standard di qualità di lavorazione e di materie prime.

Un’altra novità dell’edizione 2025 riguarda la particolare attenzione per l’inclusività. Cioccolato sul Corso offrirà infatti degustazioni accessibili a tutti, con opzioni per persone con intolleranze alimentari o scelte dietetiche specifiche (cioccolato senza lattosio, senza glutine e vegano). Inoltre sarà posta grande attenzione all’ecosostenibilità: tutti gli stand utilizzeranno palette compostabili e materiali biodegradabili per ridurre l’impatto ambientale.

Quindi nulla potrà privarci di più di un assaggio, salvo forse i primi pensieri alla prova costume. Ma anche in questo caso abbiammo un dato che ci può sgravare dalle responsabilità: in paesi come Francia, Germania e Belgio il consumo procapite di cioccolato è di 16 chili all’anno, in Italia solo 4,2 chili. Quindi una pralina in più ce la possiamo permettere.

Gli eventi

Per tutta la durata della manifestazione, corso Zanardelli ospiterà: