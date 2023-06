C’è tempo solo fino a domenica per presentare la propria domanda di partecipazione all’edizione 2023 del progetto 100 Leve, un’iniziativa finanziata dal Comune di Brescia con l’intento di avvicinare persone disoccupate o inoccupate al mondo del lavoro tramite un’esperienza all’interno terzo settore.

Sono 24 i posti disponibili in ambito amministrativo (supporto ad attività impiegatizia anche di natura contabile, ad attività di segreteria, di customer care e di gestione delle relazioni con il pubblico), 21 posti in ambito sociale (attività di supporto e di animazione in servizi per minori, giovani, anziani, donne in difficoltà, stranieri e disagio adulto) e 16 posti nell’ambito della comunicazione e della cultura (attività di supporto a progettazione e implementazione di siti web, attività artistiche e musicali, organizzazione di eventi, anche di natura sportiva, valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale locale).

I tirocini dureranno 12 mesi, per un impegno di 20 ore settimanali e 72 ore totali di formazione a cura di Anci.

Ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità mensile di 400 euro e a seguito della partecipazione a un percorso di formazione specializzato ed erogato gratuitamente, verrà rilasciata una certificazione specifica, utile nella ricerca di un impiego.

Per accedere al bando è necessario essere maggiorenni, disoccupati o inoccupati e residenti in Lombardia. Le persone interessate possono reperire le informazioni sul bando e compilare la domanda telematica accedendo al sito del Comune di Brescia nella sezione dedicata ai giovani.