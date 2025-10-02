Trenord è alla ricerca di nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito trenord.it. Le figure selezionate entreranno a far parte del team che ogni giorno garantisce il servizio a bordo di oltre 2.300 corse in Lombardia, nelle province limitrofe e sul collegamento Malpensa Express.

Il percorso formativo durerà circa sei mesi e prevede corsi, esami teorici e pratici e un periodo di tirocinio, al termine del quale sarà possibile ottenere l’abilitazione al ruolo. Tra i requisiti richiesti: diploma o laurea, buona conoscenza dell’inglese (preferibilmente anche di altre lingue), disponibilità a spostamenti in Lombardia e nelle regioni vicine, flessibilità oraria, capacità comunicative e attitudine al problem solving.

Oltre ai capitreno, Trenord ha avviato selezioni per altre posizioni:

Responsabile Manutenzione Impianti , con laurea magistrale in Ingegneria e consolidata esperienza in contesti industriali, gestione di asset e budget, conoscenze normative e capacità di coordinare team multidisciplinari.

Operatori e Tecnici di Manutenzione Rotabili, con diploma tecnico, disponibilità a lavorare su turni e competenze in manutenzione, troubleshooting e sicurezza.

Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale trenord.it