Com’era stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi, in cossasione del cambio di fascia della Lombardia con l’arrivo del giallo e dei suoi allentamenti sono stati anche intensificati i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme rimaste in vigore.

In particolare i Carabinieri si sono concentrati, grazie anche all’utilizzo della stazione mobile in piazza Tebaldo Brusato, a verificare che venisse rispettato l’orario di chiusura delle atività commerciali fissato per le 18.

Per quanto riguarda la fascia serale e notturna quindi, il centro storico di Brescia è stato promosso a pieni voti dai militari. Dopo il fatidico orario imposto per la chiusura nessun locale ha proseguito a ospitare clienti. Zero le sanzioni elevate dalle divise nella nostra città.