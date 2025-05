È stata inaugurata oggi a Travagliato la nuova vasca di laminazione della Roggia Travagliata, un’opera fondamentale per la difesa idraulica della pianura occidentale bresciana. Il bacino, che può contenere fino a 32mila metri cubi d’acqua, servirà a evitare allagamenti nei comuni attraversati dalla Roggia Trenzana-Travagliata, come Travagliato e Torbole Casaglia.

Realizzato dal Consorzio di bonifica Oglio Mella insieme alla Regione Lombardia e ai Comuni coinvolti, l’intervento ha adattato un bacino già esistente, grazie a un finanziamento regionale di 400 mila euro. L’opera rientra in un piano più ampio da oltre 200 milioni di euro destinati alla sicurezza del territorio.

“Un’attenta gestione dell’acqua è essenziale per il territorio, l’economia e la sicurezza delle persone”, ha dichiarato Renato Facchetti, presidente del Consorzio, durante la cerimonia di inaugurazione.

Il direttore Cesare Dioni ha ricordato anche altri progetti già realizzati, come le nuove paratoie automatiche sui canali del Mella, e ha annunciato che sono in programma nuovi bacini per gestire le piene.

Soddisfazione anche da parte dell’ANBI, l’associazione nazionale dei Consorzi di bonifica. “I Consorzi rappresentano un modello efficace per la gestione del territorio, e la Lombardia sarà protagonista nella pianificazione futura, puntando sulla prevenzione e non sull’emergenza”, hanno commentato i presidenti Alessandro Rota e Francesco Vincenzi.