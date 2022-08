Giovedì 1 settembre riprenderanno le prenotazioni per la vaccinazione anti vaiolo delle scimmie. Lo comunica, in una Nota, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Il Ministero della Salute fornirà infatti ulteriori 2.840 fiale di vaccino ‘Jynneos’ a Regione Lombardia, dosi che si aggiungono alle 2mila arrivate nella prima settimana di agosto.

Da giovedì mattina, tramite registrazione online sul portale (necessari codice fiscale e tessera sanitaria regionale) sarà quindi possibile prenotare la vaccinazione.

La Regione fa sapere che l’offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM) e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio. Prima della vaccinazione un medico effettuerà l’anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza a requisiti definiti dal Ministero della Salute, in base alle dichiarazioni del soggetto.

Al 24 agosto i casi di vaiolo delle scimmie sono 328 dall’inizio dell’epidemia in Lombardia di cui 232 (71%) con residenza in ATS Milano, 22 (7%) sia in ATS Insubria sia in ATS Brianza, 18 (5%) in ATS Bergamo e i restanti nelle altre ATS.

Le classi di età maggiormente coinvolte sono la classe di età 30-39 anni (152 casi, 46%), 40-49 anni (91, 28%), 20-29 anni (50, 15%). La vaccinazione in Regione Lombardia è iniziata il 10 agosto e al 23 agosto risultano vaccinate 1.531 persone.