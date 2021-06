Hanno aperto le prenotazioni per l’ultima fascia d’età mancante in Lombardia: gli under 30. Si tratta di una platea che ha subito un repentino allargamento nelle ore appena precedenti al via con l’immissione anche degli adolescenti. Poco prima infatti, Ema e Aifa avevano autorizzato l’utilizzo del vaccino Pfizer per tutti i giovani dai 12 ai 15 anni e i vertici lombardi hanno deciso di accogliere subito questo nulla osta e permettere subito le adesioni.

Alle 11.15 di questa mattina si sono già raggiunte 441.478 prenotazioni. In particolare, 44.362 per la fascia 12-15 anni, 133.511 per la fascia 16-20 e 263.605 per la fascia 20-29 anni.

“È davvero importante che anche i nostri giovani aderiscano alla campagna di vaccinazione – ha commentato con soddisfazione il presidente Fontana – Da loro deve arrivare la spinta decisiva per proseguire il percorso verso il ritorno alla normalità”.

“Uno straordinario esempio di senso civico – gli ha fatto eco Letizia Moratti – che assume ancor più valore per la giovanissima età dei testimoni di questo ‘ultimo miglio’ della campagna vaccinale di Regione Lombardia. Possiamo guardare al traguardo del 30 luglio per ultimare almeno con la prima dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e che avranno aderito”.