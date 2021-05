Weekend a due facce con temperature un po’ più basse

Un fine settimana a due facce quello che ci attende di qui a poche ore. Se oggi anche sopra Brescia non ci sono nuvole, domani è possibile che qualche goccia di pioggia si faccia vedere, una perturbazione passeggerà che domanica dovrebbe lasciare nuovi spazio al sole sebbe con le temperature leggermente in discesa.

Giornata di sabato inizialmente discreta con solo prevalente su gran parte delle regioni, pur alternato ad alcuni annuvolamenti sparsi ed innocui. Dal pomeriggio aumenta l’instabilità su Alpi orientali e Prealpi, ma anche su Alpi piemontesi occidentali, tratti della dorsale appenninica e sulle zone interne della Sicilia orientale, dove sono attesi alcuni rovesci, in particolare tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Tra il tardo pomeriggio e la serata non si esclude qualche rovescio o breve temporale localizzato anche sulla Val Padana. In serata fenomeni in graduale attenuazione su molti settori, ad eccezione delle Alpi occidentali, pianura piemontese occidentale e dell’Appennino marchigiano, abruzzese e sull’alta Puglia, dove persisteranno.

Insiste nuvolosità irregolare sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi, maggiori schiarite sul resto del Nord salvo nel pomeriggio un po’ di variabilità sulle Prealpi lombardo-venete. Altrove l’instabilità si concentrerà nelle ore diurne al Centro-Sud sulle zone interne tra Lazio ed Abruzzo, tra Campania, Molise e Puglia, sui rilievi della Calabria e sulle zone interne delle isole maggiori con rovesci e qualche temporale con locali sconfinamenti preserali alle coste del medio-basso Tirreno, ma in esaurimento in serata. Su tutte le altre regioni tempo più stabile, con clima asciutto e spazi soleggiati anche ampi. Temperature in calo.

Nonostante manchino poche ore l’evoluzione risulta ancora piuttosto caotica e la previsione potrebbe subire ancora alcune modifiche. Vi consigliamo si seguire anche i prossimi aggiornamenti.