In Lombardia è stata superata la soglia record dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. In particolare al 13 gennaio sono 2.000.184 i vaccinati, 133.900 in più rispetto allo scorso anno.

Un traguardo raggiunto che testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni sanitarie, dei medici di famiglia, dei pediatri, delle farmacie e di tutti i professionisti coinvolti nella campagna vaccinale, nonché la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione.

“Un risultato importante – ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – ma non possiamo abbassare la guardia. Il picco influenzale non è ancora stato raggiunto, e vaccinarsi resta il modo più efficace per proteggere sé stessi e i propri cari, soprattutto le persone più fragili. Invitiamo chi non l’ha ancora fatto a cogliere questa opportunità per tutelare la propria salute e contribuire a ridurre l’impatto sul sistema sanitario. Ringrazio tutti gli operatori che hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro”.

La campagna vaccinale gratuita di Regione Lombardia prosegue, con dosi disponibili per tutte le fasce della popolazione e particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. I cittadini possono effettuare la vaccinazione nei centri vaccinali delle ASST, negli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e nelle farmacie aderenti.