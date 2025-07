Le prossime ore sul nord Italia continuano a confermare previsioni meteo poco rassicuranti. Alle previste piogge e temporali potrebbero infatti associarsi, localmente, grandinate e nubifragi.

INTENSIFICAZIONE DEI FENOMENI TEMPORALESCHI VERSO LA SERATA

Nelle prossime ore – prevede 3B Meteo – si intensificherà sensibilmente l’instabilità su gran parte delle regioni settentrionali, con temporali anche forti sulle Alpi dal pomeriggio, ma anche sulla Val Padana dal Piemonte orientale al Triveneto, mentre tenderanno ad attenuarsi in Liguria.

Attesi fenomeni anche di forte intensità in Pianura Padana a nord del Po, con possibili grandinate e locali nubifragi, mentre risulteranno via via più isolati in Emilia Romagna, anche con schiarite.