Brescia celebra l’8 marzo con una giornata di iniziative tra memoria, arte e partecipazione nel quartiere San Bartolomeo. Domenica, in occasione della Giornata internazionale della donna, associazioni e realtà del territorio promuovono un programma che unisce una camminata simbolica tra le panchine rosse del quartiere e l’inaugurazione di una mostra dedicata all’artista bresciana Vilma Barbieri, recentemente scomparsa.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Punto Comunità, Consiglio di quartiere San Bartolomeo, Centro anziani del quartiere, Camminando Insieme, Comitato soci Coop Lombardia e il centro commerciale Nuovo Flaminia.

LA CAMMINATA E LE INAUGURAZIONI

La giornata inizierà alle 10 con il ritrovo alla panchina rossa del Parco Marcolini, in via del Gallo. Da qui partirà una breve camminata attraverso le vie del quartiere fino alla panchina rossa del Parco Locatelli, in via Federico Palazzoli, un percorso simbolico dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Alle 11 è prevista l’inaugurazione della prima parte della mostra “I colori dell’anima” al Centro Diurno San Bartolomeo, in via Vittime d’Istria, Fiume e Dalmazia. L’esposizione raccoglie una selezione di dipinti di Vilma Barbieri ed è organizzata in tre sezioni.

Alle 11.30 la seconda parte della mostra sarà inaugurata al Punto di Comunità di via del Gallo. Durante l’evento sono previste letture di pensieri e riflessioni curate dalle volontarie della Casa delle donne di Brescia, seguite da un momento conviviale con rinfresco.

MOSTRA DIFFUSA NEL QUARTIERE

La terza e ultima sezione della mostra sarà inaugurata alle 15.30 nella galleria del centro commerciale Nuovo Flaminia, in via Sorelle Ambrosetti.

Le esposizioni resteranno visitabili fino al 22 marzo in tre diverse sedi del quartiere. Al Centro Diurno San Bartolomeo la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.45, mentre al Punto di Comunità sarà visitabile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Nella galleria del centro commerciale Nuovo Flaminia sarà invece possibile vedere i dipinti tutti i giorni negli orari di apertura, dalle 8.30 alle 20.

I quadri esposti saranno messi in vendita con un’offerta minima di 30 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Casa delle donne di Brescia.