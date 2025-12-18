Una presa di posizione che farà discutere. Nel pieno del confronto sul bilancio preventivo regionale 2026-2028, l’Adunata nazionale degli Alpini del 2027 finisce al centro dello scontro politico in Consiglio regionale. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di non aver previsto risorse certe per Brescia e chiede uno stanziamento preciso, di almeno un milione di euro, pari a quello garantito a Milano nel 2019.

“La verità è che la maggioranza che governa in Regione non ha messo a bilancio di previsione almeno un milione di euro per l’adunata nazionale degli Alpini a Brescia nel 2027. Ho presentato a riguardo un emendamento preciso, oltre ad un ordine del giorno. Non è una cifra campata in aria, è quanto la giunta Fontana ha stanziato per l’Adunata nazionale degli Alpini tenutasi a Milano nel 2019. Hanno preferito, per ora, un impegno generico contenuto in un ordine del giorno della maggioranza, lasciandosi sostanzialmente le mani libere. Io credo che si tratti di un impegno evasivo. Il mio impegno è e sarà quello che venga assegnato a Brescia non meno di quanto assicurato a Milano”.