Nella mattinata di martedì un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha riconosciuto un’auto rubata lo scorso luglio e si è messo all’inseguimento con la propria vettura. A bordo del veicolo c’erano un uomo e una donna, entrambi noti alle forze dell’ordine.

L’agente ha comunicato in tempo reale alla Centrale Operativa il percorso dell’auto, permettendo a una pattuglia delle Volanti di intervenire in via Lupi di Toscana. I poliziotti hanno così bloccato i due occupanti: un 55enne di Lonato del Garda e una 33enne di Orzivecchi, entrambi bresciani e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di droga e porto abusivo d’armi.

La perquisizione personale ha portato al sequestro di:

un manganello telescopico

sette smartphone

due chiavi di accensione di veicoli

cinque grammi di ketamina

due bilancini di precisione

1.250 euro in contanti in banconote di piccolo taglio

una bomboletta di spray urticante vietata

vari attrezzi da scasso

documenti d’identità rubati

Anche l’auto rubata è stata recuperata e sequestrata insieme al resto del materiale.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e altri reati, e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto per entrambi il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno in città per i prossimi quattro anni, a partire dalla scarcerazione.

“Grazie alla prontezza e al senso civico dell’agente fuori servizio – ha dichiarato il Questore – è stato possibile assicurare alla giustizia due recidivi noti alle forze dell’ordine, garantendo sicurezza alla cittadinanza.”