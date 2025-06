Si è conclusa con una forte partecipazione l’assemblea annuale degli Associati e delle Associate di AgrobrescianoVita ETS, l’associazione mutualistica promossa da BCC Agrobresciano con l’obiettivo di rafforzare il welfare locale attraverso un’azione concreta di sostegno alle persone e alle famiglie del territorio.

Un momento significativo che ha ribadito la missione dell’Associazione: costruire una rete di servizi solidali, capillari e vicini ai bisogni delle comunità, in risposta alle sfide poste dall’invecchiamento demografico, dal calo della natalità e dalla progressiva riduzione dei servizi essenziali.

“AgrobrescianoVita nasce per offrire al nostro territorio un welfare strutturato, vicino ai reali bisogni delle persone e delle famiglie”, ha dichiarato in apertura il presidente Angeluccio Prestini, ringraziando i presenti. Ha quindi sottolineato il valore delle reti territoriali tra pubblico, privato e associazioni per promuovere iniziative concrete e continuative, in piena coerenza con i principi cooperativi che ispirano BCC Agrobresciano.

AgrobrescianoVita ETS, ente accreditato al Cinque per Mille e parte del progetto regionale “Mutue di Comunità”, oggi coinvolge oltre 17 mila associati in Lombardia, e si distingue a livello nazionale per l’ampiezza e l’efficacia dei servizi offerti. La vice presidente Antonella Formentini ha ribadito l’importanza della partecipazione attiva degli associati per far crescere la diffusione dei valori mutualistici e ampliare la portata dell’associazione:

“Oggi più che mai è fondamentale il contributo di ciascuno, per rafforzare la rete e promuovere nuove adesioni”, ha affermato.

L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024. Sono stati nominati segretario Stefania Viviani e scrutatore Alba Ferrari. Nessuna obiezione anche alla relazione dell’Organo di Controllo, letta dalla dottoressa Monica Piscitelli, e alla proposta di destinare l’avanzo al Fondo di Riserva Libero, approvata all’unanimità.

I SERVIZI DI AGROBRESCIANOVITA ETS

Il settore sanitario resta uno dei pilastri dell’attività: ad oggi l’associazione vanta 217 strutture sanitarie convenzionate, tra cui Spedali Civili di Brescia, Fondazione Poliambulanza e il Gruppo San Donato, oltre a 66 esercenti non sanitari nelle province di riferimento.

Salute : sconti, convenzioni, prevenzione, coperture sanitarie integrative.

: sconti, convenzioni, prevenzione, coperture sanitarie integrative. Famiglia : sovvenzioni per nuovi nati, sport, cultura, scuola e università.

: sovvenzioni per nuovi nati, sport, cultura, scuola e università. Tempo Libero : viaggi e iniziative culturali.

: viaggi e iniziative culturali. Cultura e Formazione: convegni e percorsi formativi.

“Un bilancio positivo, quindi, non solo sul piano economico ma soprattutto valoriale: AgrobrescianoVita continua a rappresentare un modello virtuoso di mutualità e coesione sociale al servizio del territorio”.