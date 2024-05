Movimento Indipendenza approda in Lombardia. Sabato 4 maggio alle 15, nella sala Gardenia dell’Hotel Vittoria a Brescia, si terrà la presentazione del nuovo partito per tutta la regione.

All’appuntamento saranno presenti Gianni Alemanno, attuale segretario nazionale di Indipendenza ed ex ministro dell’agricoltura nel governo Berlusconi e già sindaco di Roma, Daniele Petrucci Segretario regionale di Indipendenza e Gianpaolo Natali segretario Provinciale nonché dirigente nazionale del Movimento Indipendenza.

“Un’alternativa”

“Il Movimento Indipendenza, creato da Gianni Alemanno è un nuovo movimento politico che si propone come vera alternativa e indipendente rispetto all’attuale panorama politico – hanno fatto sapere da Movimento Indipendenza – L’obiettivo è quello di agire come un pungolo nei confronti del governo centrale, che, secondo Alemanno, non sta mantenendo le promesse fatte ai propri elettori. Il movimento mira a rappresentare non solo coloro che si sentono delusi dal partito Fratelli d’Italia e dalle promesse non mantenute di Giorgia Meloni, ma anche coloro che sono insoddisfatti della sua posizione sempre più orientata verso gli Stati Uniti e a favore della guerre.

Movimento Indipendenza propone anche una nuova e inedita alleanza con Marco Rizzo, segretario nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, un partito di sinistra che ha trovato una massima convergenza di idee con il Movimento Indipendenza, specialmente riguardo ai temi del programma come le guerre, la battaglia alle multinazionali, una nuova visione di Europa e la sanità nazionale.

È importante sottolineare che il Movimento Indipendenza non rappresenta né la destra fascista né la sinistra comunista, ma bensì proprio una valida e seria alternativa andando oltre al solito paradigma fino ad oggi conosciuto e si impegna a salvare l’Italia proprio da una falsa destra e una falsa sinistra che fingono di essere in conflitto davanti alle telecamere, ma in realtà siedono allo stesso tavolo per la spartizione di poltrone o incarichi .

Il Movimento Indipendenza si oppone all’attuale guerra in Ucraina e a tutte le guerre, compresa quella tra Israele e Palestina, e sostiene il riconoscimento dei due Stati.

Durante la presentazione del partito, verra’ presentato il programma del Movimento Indipendenza sviscerando i vari temi oltre a quelli sopra descritti”.