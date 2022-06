Allerta meteo: in arrivo temporali, vento e forse grandine

Temporali e grandine in arrivo al Nord Italia secondo gli esperti di 3B Meteo che per il pomeriggio di oggi prevedono un’ondata di maltempo violenta. Anche la Protezione civile lombarda ha infatti diramato un’allerta meteo gialla per tutto il territorio.

L’interazione tra le correnti fresche e umide di matrice atlantica e l’aria molto calda e altrettanto umida associata all’anticiclone africano sarà causa di forti contrasti termici con la possibilità che si formino imponenti celle temporalesche anche a carattere di super cella. Per questo motivo – scrivono da 3B – è concreto il rischio di forti temporali con grandine anche di grosse dimensioni e colpi di vento.

La zona a maggior rischio sarà compresa tra il Piemonte e la Lombardia, soprattutto medio alto Piemonte e quasi tutta la Lombardia con l’eccezione delle province più meridionali soprattutto mantovano.Oltre al rischio nubifragi e grandine c’è anche un alto rischio di forti venti di downburst associati ai temporali, le raffiche potrebbero localmente arrivare a toccare anche i 90/100km/h.

Purtroppo va ribadito anche che gli accumuli potenzialmente anche abbondanti relativi a questi fenomeni, non saranno un granché utili al problema della siccità per il quale occorrerebbero piogge organizzate su larga scala e distribuite più uniformemente nel tempo.

Le previsioni di 3B Meteo