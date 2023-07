Violenti temporali con nubifragi, venti anche oltre i 100 km/h e grandine di grosse dimensioni, oltre i 10 cm sono previsti oggi sul nord Italia e sulla nostra provincia.

Dopo la breve pausa di domenica – secondo i meteorologi di 3B Meteo, pericolosi temporari torneranno a interessare le regioni settentrionali e si estenderanno anche a parte del Centro.

“Dato che si formeranno in un contesto di forti contrasti termici, – si legge nelle previsioni di 3B Meteo, questi fenomeni avranno connotati estremi, saranno cioè caratterizzati da violenti nubifragi, forti colpi di vento (downburst) e grandine di grosse dimensioni, anche eccezionali (>10cm).

I pericoli principali di questa nuova ondata di temporali saranno essenzialmente due, le forti raffiche di vento associate ai temporali che potranno essere anche superiori ai 100km/h e la grandine gigante in grado di danneggiare tetti, auto e distruggere coltivazioni”.

“Entrambe le giornate, sia il lunedì che martedì saranno a rischio perché il fronte si muoverà abbastanza lentamente, e questo fa temere anche temporali autorigeneranti“.

Oggi il rischio maggiore sarà per le zone alpine/prealpine, le pedemontane e le medie alte pianure comprese tra il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, quindi sostanzialmente tutte quante -segnala 3B Meteo-.

In aggiunta verso sera i fenomeni potranno estendersi anche a gran parte del Veneto e del Friuli.

A rischio anche la Liguria, la bassa pianura piemontese, quella lombarda e l’Emilia settentrionale per fenomeni più isolati ma potenzialmente sempre violenti