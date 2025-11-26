Alstom interviene ufficialmente dopo la nuova polemica sollevata da Europa Verde sulla scelta di Trenord e Regione Lombardia di puntare sui treni a idrogeno. Il movimento ecologista aveva collegato lo stop ai finanziamenti pubblici francesi alla presunta crisi del progetto lombardo, temendo ripercussioni sulla produzione, sulla manutenzione e sui ricambi.

La società chiarisce invece che la decisione del governo francese è circoscritta al territorio nazionale e non coinvolge i programmi italiani. “L’interruzione dei finanziamenti del governo francese per i progetti IPCEI sull’idrogeno è limitata alla Francia e non ha alcun impatto sui nostri progetti e sui relativi finanziamenti IPCEI in Italia”, afferma Alstom.

L’azienda sottolinea che lo sviluppo del treno Coradia Stream H prosegue regolarmente. “Per Alstom in Italia la tecnologia dell’idrogeno rappresenta un grande passo avanti, una valida alternativa ai treni diesel e uno strumento per rendere la mobilità su rotaia sempre più verde”, si legge nella nota.

Il treno destinato alla linea Brescia–Iseo–Edolo è già impegnato nelle prove tecniche in Italia e in Germania, necessarie per ottenere l’autorizzazione all’ingresso in servizio, previsto nel 2026. Alstom conferma inoltre che tutti gli impegni contrattuali con Trenord saranno rispettati, dalla consegna dei treni al loro supporto operativo.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE