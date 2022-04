Dopo il 13.9% di ieri, oggi torna a scendere il tasso di positività della Lombardia che si attesta al 12.7%. Questo poiché a fronte di 67.713 tamponi processati i nuovi contagi riscontrati in territorio regionale sono 8.598.

A livello provinciale Brescia si conferma seconda nell’incremento di nuovi positivi con 1.033 casi. Solo Milano ha un numero maggiore di contagi con un +2.940. Nessun’altra provincia lombardia supera i mille casi, ci vanno vicino Barese (821) e Monza (811).

Sul fronte dei ricoveri osserviamo ancora un lieve calo nelle terapie intensive dove con un meno 2 i posti letto occupati scendono da 37 a 35. Leggera risalita invece in area medica dove con 8 pazienti in più si passa da 1.118 a 1.126 ricoveri. Sono infine 34, in crescita rispetto a ieri, le segnalazioni di decessi attribuili al covid registrate nell’ultima giornata.