Sono 784 i nuovi casi di positività al Covid registrati nel bresciano nelle ultime 24 ore; 6.229 in Lombardia.

Sul fronte degli ospedali, si registra 1 paziente in più in terapia intensiva, per un totale di 36 in tutta la Regione e di 21 pazienti in meno nei reparti di area medica, complessivamente i ricoverati sono quindi 1.105.

I decessi attribuibili al Covid in Lombardia sono stati, nelle ultime 24 ore, sono 29